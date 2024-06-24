عاجل.. وزارة التعليم السعودية تجيب على ماهي عدد الإجازات في التقويم الدراسي 1446 بعد التعديلات الأخيرة؟

صرحت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي للعام الجديد 1446 والذي سوف يتضمن ثلاث فصول دراسية كما هو معتاد وانظر عامين وقد حددت الوزارة الموعد المخصص الذي سيبدأ و سينتهي فيه العام الدراسي بالإضافة إلى توضيحها لعدد أيام الإجازات بالإضافة إلى كافة المعلومات التي سوف يتسائل عنها الطلاب أولياء الأمور .

ماهي عدد الإجازات في التقويم الدراسي 1446؟

أوضحت وزارة التعليم السعودية عدد الإجازات التي سوف تكون في العام الدراسي الجديد 1446 وهي:

اجازة الخريف والتي سوف تكون بعد نهاية الفصل الدراسي الأول. إجازة الشتاء والتي ستبدأ بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني. الإجازات المطولة بين كل فصل دراسي والآخر. الإجازات الرسمية في التقويم الدراسي والتي منها إجازة اليوم الوطني اجازة يوم التأسيس حتى إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.

التقويم الدراسي الجديد 1446

صرحت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي للعام الجديد 1446 في بيان رسمي لها لكافة الطلاب وأولياء الأمور وقد كان التقديم الدراسي الجديد كما يلي: