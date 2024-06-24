رابط إعلان نتائج التاسع اليمن 2024 وخطوات معرفة رقم الجلوس للبحث عن النتيجة

رابط إعلان نتائج التاسع اليمن 2024 وخطوات معرفة رقم الجلوس البحث عن النتيجة التي أصبحت محل بحث الأسر قبل التلاميذ في الساعات الجارية، خاصة بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم اليمنية الإنتهاء من رصد درجات الامتحانات في الساعات الماضية، في الوقت نفسه بدأت الوزارة في بتفعيل رابط النتيجة، من أجل تمكن الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في استخراج نتائج أبنائهم في الصف التاسع باليمن، لهذا نبين لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني “البديل” الخطوات المطلوبة لاستخراج نتائج الدور الأول في اليمن 2024.

رابط إعلان نتائج التاسع اليمن 2024

حالة من القلق وقلة الاطمئنان تسود الشارع اليمني هذه الساعات قبل اللحظات الأخيرة من إعلان نتائج الدور الأول لطلاب وطالبات الصف التاسع، خاصة وأن محطة الصف التاسع من أهم المحطات التعليمية في مشوار الطلاب والطالبات نحو مستقبلهم التعليمي والمهني بشكل كبير، لذلك نجد اهتمام كبير جداً من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بهذه المرحلة، التي يمكنكم استخراج نتائجها عن طريق إتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

الدخول على مربع الاستعلامات.

البحث عن نتيجة الصف التاسع.

سجل البيانات المطلوبة.

أبحث عن النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع اليمن 2024

تستطيع عزيزي الطالب والطالبة معرفة نتائج الصف التاسع باليمن أيضاً عن طريق موقع الإدارة العامة للاختبارات اليمنية، وفقا إلى عدة خطوات بسيطة جداً جاءت كالتالي:

زيارة موقع الإدارة العامة للاختبارات.

الدخول على صفحة النتائج.

اختيار الصف التاسع.

العام الدراسي 2024.

أكتب رقم الجلوس.

البحث عن النتيجة.

خطوات استخراج رقم الجلوس في الصف التاسع 2024

قد ينسي الكثير من الطلاب والطالبات رقم جلوس الصف التاسع، والذي أعدته وزارة التربية والتعليم اليمنية إلكترونياً عن طريق التالي:

الدخول على موقع الادارة العامة للاختبارات.

توجه إلى قائمة الصفحة الرئيسية.

الدخول على أرقام الجلوس.

أكتب أسمك رباعي.

ابحث عن رقم الجلوس.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه رابط إعلان نتائج التاسع اليمن 2024 وخطوات معرفة رقم الجلوس البحث عن النتيجة.