خليك من المستفيدين .. منحة العمالة الغير منتظمة 2024 اعرف شروطها وسجل فيها حالًا 

قد حرصت الدولة المصرية على توفير العديد من المنح، التي تهدف إلى مساعدة المواطنين المصريين الذين بحاجة إلى الدعم، حيث أن هناك منح مختلفة ومتنوعة لكافة الفئات التي بحاجة إلى الدعم، حيث أن هناك منح للمطلقات، وهناك منح للأطفال، وهناك منح لذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك منح للعاطلين عن العمل، ومن المنح التي تهدف إلى مساعدة المواطنين المصريين، هي منحة العمالة الغير منتظمة، التي تهدف إلى مساعدة المواطنين الذين لا يمتلكون دخل شهري ثابت.

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2024، هي منحة قد وفرتها الحكومة المصرية، من أجل توفير الدعم للمواطنين المصريين الذين لا يعملون في وظائف حكومية ذات دخل شهري ثابت، وقد تم إضافة زيادة على المنحة مؤخرًا، حيث قد أعلن مدبولي عن أن الحد الأدنى للمنحة لم يعد 600 جنية، إنما أصبح 1500 جنية، وقد أعلن أيضًا عن أنه ستكون هناك زيادة بقيمة 5 مليار جنية على صندوق المنحة.

خطوات التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

من أجل ان يتمكن كافة المواطنين المصريين الذين بحاجة إلى الدعم من التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2024، قد وضع المسؤولين عن المنحة خطوات بسيطة للتقديم، وهي:

في البداية سيكون عليك تسجيل الدخول على موقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة القوى العاملة

ثم قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

وبعدها سيكون عليك الضغط على أيقونة منحة العمالة الغير منتظمة.

وبعدها سوف يعرض عليك الموقع صفحة تحتوي على بعض البيانات، قم بإدخالها، مثل: رقم البطاقة القومية، عنوان المتقدم، صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي، شهادة تثبت مهنة المتقدم، إيصال غاز وكهرباء وماء.

ثم قم بالضغط على أيقونة تأكيد الطلب.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2024

قد قامت وزارة القوى العاملة بتحديد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المتقدم، من أجل الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2024، وهي: