شوف هتاخد كام!!.. الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة لشهر يوليو 2024 بالرقم القومي

يسعى العديد من المصريين حاليا للحصول على معلومات دقيقة حول كيفية الإستعلام عن قيمة معاشهم بعد زيادة تصل إلى 15% باستخدام الرقم القومي وكما يرغبون في معرفة موعد صرف المعاش، مما يدفعهم للبحث عن معلومات مفصلة وموثوقة تساعدهم في متابعة أوضاعهم المالية وفي هذا المقال، سنقدم لكم تفاصيل شاملة حول كيفية الإستفسار عن قيمة الزيادة الجديدة في المعاش وموعد صرفه.

استعلم عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

في ظل البحث المستمر من قبل العديد من المواطنين عن رابط الإستفسار بالرقم القومي لمبادرة تكافل وكرامة لشهر يوليو القادم، تم الإعلان عن توفير خدمة الإستفسار عن المعاش عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي على جميع المنصات الإلكترونية وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين المواطنين من معرفة قيمة معاشهم باتباع خطوات إلكترونية بسيطة تشمل:

موقع وزارة التضامن الإجتماعي من هنا.

الضغط على أيقونة الإستعلام عن نتيجتك.

إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة.

الضغط على زر استعلام.

ستظهر لك نتيجة الإستعلام، بما في ذلك الحالة (سارية أو مجمدة) والمبلغ الشهري وتاريخ الصرف.

الزيادة الجديدة لتكافل وكرامة في شهر يوليو 2024

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن زيادة في قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو القادم، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتراوح نسبة هذه الزيادة حوالي 15%، وقد بدأ تطبيقها في شهر مارس الماضي وبعد هذه الزيادة، تكون قيمة المعاشات كما يلي: