كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر 2024 وماهي خطوات تجديدها

يعد الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديدها من أبرز اهتمامات المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل بطاقة الإقامة الوثيقة الأساسية التي يجب الحفاظ على صلاحيتها، حيث سنقوم في هذا المقال بتوضيح خطوات الاستعلام والتجديد عبر منصة أبشر بكل دقة ووضوح.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر

يمكن للمقيمين الاستعلام عن صلاحية إقامتهم بسهولة عبر منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر من هنا. اختيار تبويب “الأفراد”. تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم. النقر على تبويب “دليل الخدمات”. اختيار “خدمات الجوازات”. تحديد خدمة “الاستعلام عن صلاحية الإقامة”. الضغط على زر “تفاصيل الخدمة”. النقر على أيقونة “ابدأ الخدمة”. إدخال رقم الإقامة. إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالكفيل. إدخال رمز التحقق المرئي. الضغط على زر “عرض”. ستظهر كافة تفاصيل الإقامة بما في ذلك تاريخ انتهاء صلاحيتها.

خطوات تجديد الإقامة عبر منصة أبشر

لتجديد الإقامة عبر منصة أبشر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية من هنا. اختيار تبويب “أبشر للأعمال”. تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم. إدخال الاسم أو رقم الهوية أو رقم الإقامة. إدخال كلمة المرور والضغط على “تسجيل الدخول”. الانتقال إلى قائمة “الخدمات الإلكترونية”. تحديد “خدمات المكفولين”. اختيار “تجديد الإقامة”. النقر على زر “التالي”. اختيار اسم الكفيل المراد تجديد إقامته. تحديد فترة التجديد. تأكيد بيانات العامل. الضغط على زر “تجديد الإقامة”.

شروط تجديد الإقامة في السعودية عبر أبشر 2024

لتجديد الإقامة في السعودية، يجب استيفاء الشروط التالية:

أن يكون جواز السفر الخاص بالمقيم ساري المفعول. أن يكون العامل موجودًا داخل المملكة. سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة على العامل، إن وجدت. توفر بصمة وصورة للعامل في نظام الجوازات السعودية. ألا يكون العامل مسجلًا كمتغيب عن العمل. سداد كافة الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة. سداد مخالفات التأخر عن تجديد الإقامة، إن وجدت. توفر بصمة وصورة لأفراد الأسرة من عمر سنة إلى 15 سنة.

رسوم تجديد الإقامة للوافدين 2024 في السعودية

تختلف رسوم تجديد الإقامة في السعودية حسب نوع التأشيرة على النحو التالي:

نوع التأشيرة قيمة الرسوم بالريال السعودي تأشيرة الدخول المتعدد 3,000 إصدار رخصة الإقامة للعمالة المنزلية 600 تجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية 600 إصدار وتجديد إقامة مرافق بعد السن القانوني 500 إصدار تأشيرة دخول وعودة متعددة لمدة 3 أشهر 500 إصدار وتجديد تأشيرة وافد من العمال للشركات 650

أما رسوم إصدار تأشيرة الزيارة العائلية لمدة 3 أشهر فتبلغ 2,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى 100 ريال سعودي عن كل شهر تمديد بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر.