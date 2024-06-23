ما هي طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين في منصة أبشر 2024؟

تعد رسوم المرافقين واحدة من الرسوم الأساسية التي يدفعها الوافدون في المملكة العربية السعودية، حيث يتم فرض هذه الرسوم على كل مرافق مثل الزوجة أو الأبناء، وتهدف إلى تنظيم استقدام المرافقين وضبط أعدادهم، وبالإضافة إلى ذلك، تمثل هذه الرسوم مصدرًا هامًا للإيرادات الحكومية.

طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر منصة أبشر

منصة أبشر هي إحدى أشهر المنصات الإلكترونية الحكومية في السعودية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات للمواطنين والمقيمين، ومن بين هذه الخدمات، إمكانية الاستعلام عن رسوم المرافقين، وللاستفادة من هذه الخدمة، اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. اختيار خدمات الأفراد. الانتقال إلى خدمات مقيم. اختيار خدمات الاستعلام عن المرافقين. إدخال رقم الإقامة الخاص بالوافد. الضغط على زر استعلام ستظهر قيمة رسوم المرافقين على الشاشة.

الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر موقع وزارة الداخلية

ويمكنك أيضا الاستعلام عن رسوم المرافقين من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية. اختيار خدمات المقيمين. الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية. اختيار الاستعلام عن رسوم المرافقين. إدخال رقم الإقامة الخاص بالوافد. الضغط على زر استعلام. ستعرض أمامكم قيمة رسوم المرافقين.

ماهي أهمية الاستعلام عن رسوم المرافقين؟

الاستعلام عن رسوم المرافقين أمر ضروري للوافدين في المملكة العربية السعودية، وذلك لعدة أسباب منها: