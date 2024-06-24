نزلها دلوقتي وشوف أحدث الأفلام .. تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

تحت شعار روتانا سينما “مش هتقدر تغمض عنيك” اشتهرت مجموعة قنوات روتانا الفضائية، وأصبحت بين أبرز وأهم القنوات الترفيهية التي تقدم مجموعة رائعة من الأفلام والمسلسلات والأغاني والبرامج وغيرها، وتمكنت شبكة قنوات روتانا بالفعل من جذب ملايين المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وأصبحت وجهتهم الأساسية عند الرغبة في قضاء وقت ممتع أمام شاشة التلفزيون، ولاستقبال قناة روتانا سينما على التردد الجديد تابعوا التقرير التالي..

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 على نايل سات

يمكنك استقبال تردد قناة روتانا سينما المميزة الأن بأفضل أشاره من خلال التردد الجديد لعام 2024، بجوده hd، على النايل سات، عبر التردد التالي:

تردد القناة: 12226.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: HD.

تردد قناة روتانا سينما على عرب سات

ويمكنكم ضبط تردد قناة روتانا سينما على القمر الصناعي عرب سات، عبر التردد التالي:

تردد القناة: ة 11843.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

مميزات قناة روتانا سينما الفضائية

تنفرد قناة روتانا سينما بمميزات عديدة نذكر أهمها فيما يلي: