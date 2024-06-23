نزلها الآن.. تردد قناة MBC العراق الجديد 2024 وشاهد المسلسلات العراقية بأعلى جودة

في ظل تزايد اهتمام المواطنين وبحثهم عن تردد قناة MBC العراق على جميع الأقمار الصناعية، يتضح دور هذه القناة كواحدة من القنوات المهمة والمشهورة، حيث تتميز بجودة عالية وخلوها من التشويش، حيث تعتبر MBC العراق جزءاً من شبكة قنوات MBC التي تقدم مجموعة متنوعة من المحتوى بمختلف اللغات.
تردد قناة MBC العراق
تتمتع قناة MBC العراق بشعبية كبيرة بين المشاهدين في الوطن العربي بفضل محتواها المتميز، ويمكن لأي مشاهد تنزيل القناة على الرسيفر الخاص به بإدخال المعلومات التالية:
|القمر الصناعي
|تردد القناة
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11315
|عمودي (رأسي)
|27500
|5/6
خطوات كتابة وتنزيل تردد قناة MBC العراق على الرسيفر
لتنزيل قناة MBC العراق على جهاز التلفاز الخاص بك والاستمتاع بالمسلسلات والبرامج التي تُعرض يومياً بدون توقف، اتبع الخطوات التالية:
- قم بتشغيل الرسيفر الخاص بالتلفزيون.
- استخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالرسيفر واضغط على زر القائمة (Menu).
- اختر “بحث جديد” من القائمة.
- اختر “البحث اليدوي”.
- حدد القمر الصناعي الذي ترغب في تنزيل القناة عليه، ثم أدخل المعلومات الخاصة بالقناة مثل التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.
- اضغط على زر “حفظ”، ثم اضغط على الزر الخاص بالبحث.
- بعد ظهور قناة MBC العراق في القائمة، اضغط على زر “حفظ” لتثبيتها.