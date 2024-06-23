“اعرف نتيجتك الان” رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن وصنعاء وعدن 2024 برقم الجلوس.. النتائج ظهرت!

على مدار الأيام الماضية، بذلت وزارة التربية والتعليم في اليمن، قصارى جهدها لكي يتم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة التي شملت كافة أوراق الامتحانات الخاص بالطلاب والطالبات في مرحلة الصف التاسع، حتى أن الوزارة تتجهز بشكل عاجل في الوقت الحالي، من أجل رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، بحيث يتعرف على الدرجات كل طالب وطالبة في المحافظات.

استخراج نتائج الصف التاسع اليمن

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في اليمن، إمكانية الإستعلام عن نتائج الصف التاسع داخل محافظات اليمن، وذلك عبر رقم الجوال المتمثل في “161”، بحيث يتمكن كل طالب وطالبة من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها هاتفيًا دون الدخول إلى أي موقع، مما يوفر الوقت والجهد اللازم على جميع الطلبة في التعرف على نتائجهم الخاصة بكافة المواد التي خاضوا امتحاناتها مؤخرًا.

خطوات الإستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن

ويمكنك الإطلاع على نتائج الصف التاسع في اليمن، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، وفقًا للخطوات التالية:-