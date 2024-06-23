برابط مباشر.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا 2024 وطريقة الدفع

محمد سعيد تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
برابط مباشر.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا 2024 وطريقة الدفع

أعلنت وزارة الداخلية عن توفير خدمة إلكترونية مجانية تتيح للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور باستخدام رقم لوحات السيارة فقط، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية الاستعلام وسداد المخالفات لتجنب أي غرامات إضافية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من موقع وزارة الداخلية

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من موقع وزارة الداخلية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع وزارة الداخلية من هنا.
2. النقر على “الاستعلام عن المخالفات المرورية”.
3. إدخال رقم لوحة السيارة.
4. إدخال الرقم القومي.
5. الضغط على استعلام لعرض جميع المخالفات المرورية المسجلة على السيارة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من موقع النيابة العامة

ويمكنك أيضا الاستعلام عن مخالفات المرور من موقع النيابة العامة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع النيابة العامة من هنا.
2. اختيار بيانات المرور.
3. اختيار الاستعلام عن مخالفات المركبات.
4. إدخال الرقم القومي ورقم لوحة السيارة.
5. الضغط على استعلام.

طريقة دفع مخالفات المرور 2024 أون لاين

ويمكنك دفع مخالفات المرور لسنة 2024 أون لاين عن طريق إتباع الطريقة التالية:

1. الدخول على موقع النيابة العامة من هنا.
2. اختيار خدمات المرور.
3. النقر على أيقونة الدفع.
4. اختيار الدفع أون لاين.
5. تحديد نوع المخالفات (رخصة المركبة أم القيادة).
6. إدخال كافة البيانات المطلوبة.
7. النقر على إجمالي المخالفات.
8. عند ظهور المخالفات، إدخال بيانات الكارت لسداد المخالفة.

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معلومات الكاتب
محمد سعيد

صحفي بموقع البديل، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية ، وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بكل دقة وشفافية.

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