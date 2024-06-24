حركة لا تسويها … خطورة تصوير بطاقة الهوية الوطنية عبر كاميرا الجوال وإرسالها لأحد

خطورة تصوير بطاقة الهوية الوطنية، قامت الإدارة الخاصة بالجنسبة السعودية بالإعلان عن خطورة تصوير الهوية الوطنية، حيث أشار المتحدث الرسمي بالأحوال السعودية بأن التصوير للهوية الوطنية سواء كان بالألوان حتى يشبه الأصل أو كان من أجل التحقق من الهوية الوطنية ولكن يسمح للأشخاص بكتابة البيانات الخاصة بالهوية الوطنية، ومن أجل التعرف على المخاطر، تابعو معنا التفاصيل التالية بالمقال.

خطورة تصوير بطاقة الهوية الوطنية

قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن عدم السماح للجهات بأن يتم تصوير بطاقة الهوية الوطنية وإنما يتم الاكتفاء بأن يتم الاطلاع على البيانات الموجودة بالبطاقة، وقد أشارت إدارة الأحوال بأنه لن يحدث تغير في الملف التعريفي للفرد ما لم يحدث تغيير في ملامح وجهه، أو باستخدام تقرير طبي، وبطاقة الهوية تحتوي على عدة بيانات وهي كالتالي:

صورة المواطن الشخصية.

تاريخ ميلاد المواطن بالإضافة لمكان الميلاد.

تاريخ الإصدار بالإضافة لجهة الإصدار.

الرقم الوطني لمن يحمل البطاقة.

تاريخ انتهاء البطاقة.

خطوات الإصدار للهوية الوطنية للمرة الاولى

وحتى يتمكن المؤهلون لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية، يجب اتباع تلك الخطوات وهي كالتالي: