احجز شقتك بدون تعب!.. الإسكان الاجتماعي يزف بُشرى سارة لجميع المواطنين حول الوحدات السكنية الجديدة

مع ارتفاع أسعار العقارات على مستوى الجمهورية، بدأ الكثير من المواطنين يتساءلون عن موعد إعلان الإسكان الاجتماعي التي يتناسب مع محدودي الدخل ومتوسطي الدخل في كافة أنحاء المحافظات، مما سيشهد إقبالاً كبيرًا من قبل المواطنين، وعليه فيبحثون عن أهم المستندات والشروط التي يتم التجهيز لها مبكرًا، حتى يتمكنوا من الإستعداد للتقديم إلى الوحدات السكنية المطروحة.

مستندات حجز الإسكان الاجتماعي

حددت وزارة الإسكان المستندات التي يجب القيام بإحضارها حتى يثن للمتقدمين الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، وفقًا لما يلي:-

العمل على تقديم شهادات الميلاد الخاصة بكافة العائلة.

إحضار نسخة من البطاقة الشخصية.

مع تقديم شهادة الزواج.

إرفاق إيصال السداد الخاص بجدية الحجز.

كذلك يجب أن يتم تقديم شهادة بمفردات المرتب الخاصة بالزوج والزوجة في حالة إذا كانت موظفة.

ما هي شروط التقديم في الإسكان الاجتماعي؟

هناك بعض الشروط الهامة التي يجب القيام بإتباعها حتى يتم التقديم في وحدات الإسكان الاجتماعي التي سيتم طرحها في الفترة المقبلة، وهي كالأتي:-