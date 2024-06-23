الماما تركت لولو.. نزل تردد قناة وناسة كيدز الجديد على نايل سات وعرب سات Wanasah

تردد قناة وناسة كيدز الجديد هو أحد أبرز اهتمامات الجمهور العربي الآن، وقناة وناسة هي إحدى القنوات الفضائية البارزة التي تختص بتقديم محتوى للأطفال، وقد ذاع صيتها بشكل كبير وواسع جدا على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث استطاعت جذب الملايين من المشاهدين من شتى أنحاء الوطن العربي، وبالتأكيد لم يكن ذلك من فراغ، ولكن لما تنفرد به من مميزات عدة جعلتها الوجهة الأولى للأسرة العربية التي تحتضن أطفال من مختلف المراحل، وفي هذا المقال نوفر لكم احدث الترددات الخاصة بقناة وناسة كيدز، تابعوا معنا.

تردد قناة وناسة كيدز الجديد على نايل سات

يزداد البحث اليومي عن تردد قناة وناسة كيدز بشكل ملحوظ جدا، حيث تتميز قناة وناسة بأنها تنتقي جيدا المحتوى الذي تقدمه، ليكون هادف وفعال للأطفال وخاصة في الأعمار المبكرة، لذلك نجد أن الأغاني والأناشيد المقدمة في قناة وناسة كيدز دائما ما تحتوى على رسائل تربوية بشكل مباشر أو غير مباشر، ويمكنكم تحميل قناة وناسة على النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد : 11430.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

جودة القناة: SD.

تردد قناة وناسة Wanasah على العرب سات

يمكنكم كذلك الاستمتاع بكل ما تقدمة القناة على القمر الصناعي عرب سات، من خلال التردد التالي:

التردد: 11270.

الترميز: 27500.

تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

أبرز الأغاني على قناة وناسة بيبي

تقدم قناة وناسة كيدز مجموعة من أروع الأغاني والأناشيد التي تقدمها شخصية لولو التي وصلت شهرتها للعالمية، ومن أبرز الأغاني على قناة وناسة ما يلي: