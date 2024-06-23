برابط مباشر من هنا… الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي رابطًا للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة البالغة 15%، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الاستعلام على المستفيدين من البرنامج، ويعتبر برنامج تكافل وكرامة من أكبر المبادرات التنموية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، حيث يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

لتيسير الأمور على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، كانت قد أطلقت الهيئة المختصة رابطًا للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 باستخدام الرقم القومي من هنا، كما وفرت الوزارة إمكانية تقديم اعتراض أو شكوى عبر الإنترنت في حال تجميد أو إيقاف الحساب، يأتي ذلك بعد الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس، حيث أصبح معاش الأسرة حوالي 825.26 جنيه، بينما يحصل المسنون على معاش شهري قدره 743.90 جنيه، وكانت قد حددت الوزارة موعد صرف المعاشات في يوم 15 من كل شهر ميلادي، حيث يتم إيداع جميع المستحقات المالية في هذا اليوم.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

تسعى الدولة جاهدة لخدمة جميع المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال تحسين ورفع مستوى معيشتهم، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث أطلقت الوزارة عدة برامج تنموية تستهدف مصلحة المواطن، وذلك بناءً على شروط وضوابط محددة تشمل: