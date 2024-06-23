“فلوس وسلاح ومميزات كتير” اكتشف أقوى أكواد جاتا سان اندرياس اللي مش موجودة في أي مكان.. هتخليك أسطورة في اللعبة!

جاتا سان أندرياس واحدة من أشهر ألعاب الفيديو على مستوى العالم كما أنها نالت على شعبية واسعة بين عشاق ألعاب المغامرات ومنذ إطلاقها للمرة الأولى عام 2004 أصبحت أهم رموز الألعاب بفضل قصتها المثيرة، ومع التقدم المستمر للتكنولوجيا تم تطوير إصدار مخصص للهواتف، لذلك تم إتاحة الفرصة أمام عشاق المغامرات للعب من أي مكان وفي أي وقت، وفي نفس السياق حرص مطوري اللعبة على توفير أكواد تمنح اللاعب القدرة على امتلاك أسلحة وذخائر نادرة.

أكواد لعبة جاتا سان اندريس GTA SAN ANDREAS Mobile

توفر اللعبة قصة مشوقة تجعل اللعب دائمًا في خوض المغامرات لكشف أسرارها من خلال خوض العديد من الجرائم والمشاكل العائلية، وعليه فقد وفر مصممي اللعبة أكواد سرية تمنح اللعبة الفرصة في الحصول على بعض المزايا الاستثنائية ومن هذه الأكواد تأتي:

يمكن الحصول على ذخائر بلا حدود من خلال تفعيل كود FULLCLIP ولكن مع تبديل الأسلحة لا يوجد تعليق بصري.

كنا يمكن للاعب استبدال الكود AJLOJYQY للحصول على طقس غائم.

بينما يمكن الحصول على عاصفة رملية من خلال الكود CWJXUOC.

بالإضافة إلى أن الكود BAGUVIXBAGUVIX يوفر للاعب فرصة الحصول على صحة غير منتهية وأيضًا عدم الحماية من الانفجارات والرصاص القوي.

يمكن تفعيل الكود AIYPWZQP وذلك لمنح السيارات أجنحة طائرة.

ايضًا يتم استخدام الشفرة PROFESSIONALSKIT للحصول على مجموعة من الأسلحة الكاملة.

بينما يتم استخدام الكود LXGIWYL في الحصول على الأسلحة الرئيسية في اللعبة.

مميزات لعبة جاتا سان اندريس GTA SAN ANDREAS Mobile

تتميز لعبة جاتا سان اندرياس بقصة مثيرة التي تجعلها أشهر الألعاب الإلكترونية إقبالًا، ومن أهم هذه المميزات نذكر الآتي: