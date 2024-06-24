أحدث اكواد فري فاير مجانا للحصول على هدايا رائعة!

دائمًا ما يبحث مستخدمين لعبة فري فاير عن الأكواد المجانية والغير مستعملة، وذلك للحصول على عدة خدمات ومميزات، مثل: الجواهر والرقصات، والأسلحة وإلغاء الحظر، وغير ذلك الكثير، كما تتميز Free Fire بشعبيتها الكبيرة على مستوى العالم كله، لأنها توفر للاعبين جوًا من الإثارة والتشويق أثناء التنافس مع الآخرين، ومن خلال مقالتنا اليوم عبر موقع البديل، سنذكر لكم أكثر الأكواد الحصرية للعبة، بالإضافة إلى طريقة تغييرها أيضًا.
كودات فري فاير غير مستعملة
|إلغاء الحظر
|HGKASSLUEPVS
|رقصة القلب
|Z1KS 1ET6 43S1
|سكن بندقية
|AK FF-RF 85-4 MZT
|صندوق لوت سلاح ببغاء استوائي
|4EUWRCXKPLV8
|رقصة الكرسي
|Y7KS 1ER6 23H1
|رقصة العرش
|Y76S 1LR6 56L1
|مكافأة عشوائية
|FBSHARE 1 من–0RBU5
|جواهر مجانية
|YAPQSSRUEYVD
أكواد فري فاير المجانية
سنقدم لكم فيما يلي أحدث كودات لعبة Free Fire المجانية 2024، والتي ستمكنم من الحصول على العديد من المميزات:
- EDF KOJO HDW
- WE KUTUNGGU
- RFG GFDHH
- WOTRUGUFWJ98ERF
- FKUJWSGUIY4I58T
- VIOUE56R7TGIDWU
- OUEI 6T7 FEUIRKJIT GFHJ
- KOEUITR87ERUIOTH
- FKLUWEIRTGSHUEF
- DSFL KHOEI UTFS
- FFG VBC BVSD
- JKWEYDFYJJWSAG
- OLDIFHYUSDW67FSHD
كيفية تغيير اكواد فرى فاير 2024
يمكنكم الآن تغيير أكواد Free Fire والحصول على مميزاته، وذلك عن طريق تطبيق الخطوات التالية:
- في الخطوة الأولى يجب الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي للعبة Free Fire.
- ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.
- من خلال قائمة الإعدادات، انقر على أيقونة تغيير الكود أو استرداد الكود.
- ثم ادخل الكود الذي ترغب في تغييره في الحقل المخصص له، وانقر على زر تفعيل الكود الجديد.
- وفي الخطوة الأخيرة يجب عليك التوجه بالدخول إلى الحساب الشخصي للمستخدم في لعبة Free Fire، وذلك حتى تتأكد من إضافة الهدايا التابعة للكود الذي قمت بإدخاله.