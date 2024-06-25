هتلعب كل يوم وتتسلى.. نزل الآن لعبة MY GARAGE apk.. الإصدار الجديد 

يتساءل الكثير من عشاق ألعاب السيارات عن طريقة تنزيل لعبة MY GARAGE apk على الهاتف، لأنها من أشهر الألعاب التي تناسب جميع الأعمار سواء كانوا كبار أو صغار، لذلك هي أهم الألعاب التي تخص السيارات والتي عليها أعلى نسبة بحث، ليس هذا فحسب بل عمليات تنزيل اللعبة كل يوم في تزايد مستمر.

طريقة تنزيل لعبة MY GARAGE على الهاتف

لعبة MY GARAGE من أفضل الألعاب الإلكترونية التي تحاكي صيانة السيارات والاعتناء بها:

تأكد من أن هاتفك متصل بالإنترنت سواء كنت من حاملي هواتف الأندرويد أو الأبل ستور.

الدخول إلى متجر التطبيق.

الدخول إلى مربع البحث واكتب اسم اللعبة باللغة العربية والإنجليزية.

عندما يظهر لك رمز قم بالضغط عليه من أجل تحميله.

اضغط على خيار تثبيت الموجود بجانب التطبيق.

منح التطبيق إذن الوصول.

بعد انتهاء التحميل الضغط على رمز اللعبة الموجود على الشاشة الرئيسية.

مميزات لعبة MY GARAGE

ضمت اللعبة مجموعة من الميزات التي سنستعرضها معكم في النقاط التالية:

بإمكانك تحميل الصور بالمجانٍ على الهاتف.

تعتبر من الألعاب الآمنة التي تناسب جميع الفئات العمرية.

تصدر الشركة المنتجة كل فترة تحديث جديد للعبة.

تعتبر من ألعاب العالم المفتوح التي يتم استخدام لها وضع الحماية.

الميكانيكية التي تسير بها اللعبة تعتبر من أبسط الأساليب.

يمكن إصلاح السيارات التي يحدث بها عطل ويتم إعادتها مرة أخرى كأنها جديدة.

كيف يمكنني استخدام لعبة MY GARAGE؟

توجد بعض الخطوات التي ينبغي السير عليها عند استخدام اللعبة وهي كالآتي: