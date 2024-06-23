ماهي الأوراق المطلوبة؟.. خطوات استخراج بطاقة التموين جديدة بدل فاقد 2024

تتعرض بطاقات التموين يوميًا للفقد أو التلف يرجع ذلك بسبب الاستخدام المستمر لها، خاصة بعد تفعيل نظام الخبز المدعم على هذه البطاقات، وتواجه العديد من ربات البيوت مشكلات كبيرة نتيجة لعدم معرفتهن بكيفية التعامل مع هذه المشاكل ونقص الوقت الكافي، وفي سياق هذا الخبر سنوضح الخطوات التي يجب اتباعها لاستخراج بطاقة تموين بدل التالفة، والمستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد، والبيانات التي يجب التأكد منها.

كيفية استخراج بطاقة التموين جديدة بدل فاقد 2024

وفي خلال السطور التالية سوف نوضح لكم كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة بدل فاقد:

عليك التوجه إلى أقرب مكتب تموين، ومن ثم ملء نموذج طلب بطاقة بدل. سوف يقوم مكتب التموين بمراجعة الأوراق والبيانات المقدمة. سوف يتم الفحص من خلال موقع الوزارة للتحقق من عدم وجود بطاقة تموين صالحة حالياً. بعد التأكد من ذلك، يتم إرسال نموذج الطلب إلى مكتب الخدمة المختص، حيث يتم إدخال بياناتك في النظام لاستخراج بطاقة جديدة. تستغرق عملية طباعة البطاقة حوالي أسبوعين. بعد استلام البطاقة، يمكنك استخدامها لصرف السلع من الشهر التالي لاستلامها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لبطاقة تموين جديدة