“شوف نتيجتك بالدرجات bem.onec.dz”.. رسمياً موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 في الجزائر وطريقة الاستعلام

بعد حالة القلق والتوتر الذي سادت معظم الطلاب وأولياء أمورهم قامت وزارة التربية والتعليم في الجزائر على لسان السيد وزير التربية والتعليم، بالإعلان عن انه كان من المفترض ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 البيام في الجزائر في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، ولكن بسبب اجازة عيد الاضحى المبارك وعدم الانتهاء من عملية التصحيح، تم الإعلان عن أنه سوف يتم تأجيل تلك النتيجه حتى يوم السبت 29 يونيو 2024، ونبين في مقالنا التالي التفاصيل الخاصه بإعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام 2024 في الجزائر.

موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024

بعد إنتهاء امتحانات شهادة التعليم المتوسط البيام يبحث الطلاب عن كيفية الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم، وذلك بعد تأخر ظهور النتائج رغم إنتهاء الامتحانات منذ فترة زمنية، قامت بعض الجهات المختصة داخل وزارة التربية الجزائرية بالإعلان عن أن عملية التصحيح الخاصة بأوراق الإمتحانات ما زالت مستمرة حتى وقتنا الحالي، وأن فور انتهاء المراقبون و المختصون من عمليات التصحيح، ستقوم الوزارة برفع النتيجة إلكترونيا تيسيرا على المواطنين و الطلبة وأولياء امورهم حتى يتمكنوا من معرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط بطريقة سهلة وبسيطة.

الاستعلام عن نتائج البيام 2024

قام السيد وزير التربية الجزائري بالتأكيد عن أن نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام سوف تكون جاهزة للإعلان في يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 في الساعه 4:00 عصراً، وحتى يتمكن الطلاب من معرفة النتائج الخاصة بهم يوجد بعض الخطوات الميسرة للاستعلام عن النتيجة وتلك الخطوات هي:

اولا: الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم الطالب كاملا.

ثالثا: اختيار الولاية الجزائرية التي قام الطالب بتأدية الامتحانات فيها.

رابعا: ينبغي على الطالب كتابة الرقم المروري الخاص بالطالب.

خامسا: إدخال اسم المستعلم ورقم المصادقة.

سادسا: الضغط على الخانة الخاصة بكلمة البحث عن النتيجة ثم يقوم الموقع تلقائيا بعرض النتيجة الخاصة بالطالب مصحوبة بالدرجات.

كما اتاحت وزارة التربية الجزائرية للطلاب خدمة الرسائل النصية، فيمكن للطالب إرسال رسالة نصية بالبيانات الخاصة به لمعرفة نتيجة شهادة متوسط البيام 2024 في الجزائر.