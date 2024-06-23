كوبا أمريكا 2024: عودة الكبار.. كل قنوات بث البطولة مجمعة في مكان واحد!

في الآونة الأخيرة يتساءل الكثيرون عن القنوات الناقلة لمباريات كوبا امريكا، حيث تعتبر هذه البطولة واحدة من أقوى البطولات في مجال كرة القدم، إذ تضم مجموعة من أقوى المنتخبات من مختلف بقاع العالم، كما أنها تضم أيضًا منتخبات نالت عدة مرات كأس العالم، ناهيك عن لاعبين الفرق الذين يمتلكون مهارة كبيرة في المجال، ولعل من أبرز اللاعبين المشاركين في هذه البطولة الرائعة هو اللاعب الأرجنتيني الاسطورة ليونيل ميسي، وسوف نذكر لكم أهم القنوات التي تقوم بنقل هذه المباريات خلال مقالنا.

القنوات الناقلة لمباريات كوبا امريكا

إذا كنت تريد معرفة القنوات الناقلة لمباريات كوبا امريكا فإننا سوف نوضح لكم مجموعة من أبرز هذه القنوات، التي تقوم ببث المباريات مجانًا دون دفع أي رسوم اشتراك بها، وسوف نوضح أبرز ترددات القنوات التي يمكنك من خلالها متابعة المباريات خلال الفقرات القادمة:

القناة الإسبانية TV 3 Catalunya

يمكن تنزيل هذه القناة بكل سهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك، وذلك عن طريق البيانات التالية:

القمر الصناعي لهذه القناة: قمر هيسباسات 30 غربًا.

تردد القناة: 11347.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 20858.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القناة الفرنسية L’Equipe TV

كذلك يمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباريات الخاصة بهذه البطولة المميزة من خلال تردد القناة الفرنسية L’Equipe TV، ويتمثل ترددها فيما يلي:

القمر الصناعي للقناة: قمر يوتلسات 5 غرب.

تردد القناة: 12648.

استقطاب القناة: عمودي.

معدل ترميز القناة: 29500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القناة الإيطالية Solo calcio

تقوم القناة الإيطالية Solo calcio أيضًا بعرض مباريات بطولة كوبا أمريكا، وسوف نذكر لكم تردد القناة تاليًا:

القمر الصناعي لهذه: قمر هوتبيرد 13 شرق.

تردد القناة: 11179.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القناة الإيطالية Sport italia

يمكنك متابعة المباريات الخاصة ببطولة كوبا أمريكا أيضًا على القناة الإيطالية Sport italia، وذلك من خلال التردد الخاص بالقناة والذي سوف نعرضه لكم في النقاط التالية: