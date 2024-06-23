قبل ساعات من الصرف .. وزارة الإسكان السعودية تؤكد موعد إيداع الدعم السكني شهر يونيو 2024

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن استعدادها لبدء صرف وإيداع الدعم السكني في موعده المحدد بدون تأخير، حيث تشهد الساعات القليلة المقبلة بدء الصرف بشكل فعلي لجميع المستفيدين من ذلك الدعم، علما بأن الصرف قد يمتد لمدة ثلاثة أيام كحد أقصى حتى تنتهي الوزارة من الإيداع لجميع المستفيدين.

متى إيداع الدعم السكني شهر يوينو 2024؟

يبدأ الإيداع الخاص بدعم سكني مع شروق شمس يوم غد الاثنين الموافق الرابع والعشرين في الشهر الميلادي وتاريخ الثامن عشر من شهر ذي الحجة الهجري من عام 1445، ويتمثل ذلك الدعم في صرف الدعم المادي أو توفير وحدات سكنية أو توفير قطعة أرض البناء الذاتي ضمت مشاريع الأراضي السكنية أو الحصول على حدات تحت الإنشاء أو وحدات سكنية كاملة التشطيب حيث يختلف الدعم والاستفادة بناء على نوع الاحتياج.

خطوات الاستعلام عن ايداع الدعم السكني

يمكن الاستعلام عن تفاصيل ايداع الدعم السكني قبل التوجه لسحب الدعم الشهري من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة سكني الرقمية. الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة في الواجهة الرئيسية للمنصة. اختيار الدفعات المالية من قائمة الخدمات الالكترونيه المنسدلة. بعد ذلك يتم تدوين البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة. الضغط على زر استعلم الآن. ستظهر تفاصيل إيداع الدعم وموعد الصرف بشكل دقيق وكذلك قيمة الدعم على حسب نوع الاستفادة من الدعم السكني.

طرق التواصل مع برنامج سكني

تتعدد طرق التواصل مع برنامج الدعم سكني وذلك من خلال واحدة من الطرق التالية: