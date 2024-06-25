رابط الاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري الأردن 2024

Ahmed ali تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
رابط الاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري الأردن 2024
أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري الأردن 2024

أعلنت مديرية الإسكان العسكري في الأردن، عن تخصيص رابط للاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري الأردن 2024، حيث تسعى الحكومة الأردنية على توفير عدد من الخدمات للمواطنين وذلك بهدف توفير حياة كريمة للأشخاص الغير قادرين على شراء منزل مناسب لهم، وفي هذا التقرير سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري الأردن 2024 لكل من يرغب يتابع معنا القادم.

أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري الأردن 2024

يستطيع جميع المواطنين المستحقين قرض الإسكان العسكري الأردن إتباع الخطوات التالية للاستعلام عن الأسماء وهي كما يلي:

  • في البداية يجب الذهاب الى موقع مديرية الإسكان العسكري بالأردن.
  • ثم قم بالضغط على تسجيل دخول وقم بإدخال الاسم وكلمة المرور الخاص بك.
  • اكتب الرقم الوطني للمتقدم.
  • يليه ادخل الرقم العسكري الخاص بك.
  • اضغط على أيقونة إرسال.
  • بذلك تظهر أمامك نتيجة الطلب وحالته من القرض العسكري.
  • كما يمكنك تحميل أسماء المستحقين من قرض الإسكان العسكري بصيغة PDF.

شروط القبول في قرض الإسكان العسكري الأردن 2024

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للقبول والحصول على قرض الإسكان العسكري وتتمثل الشروط فيما يلي:

  • أن يكون المتقدم أردني الجنسية و مقيم إقامة دائمة في الأردن.
  • يجب أن يكون انتهي من فترة الخدمة العسكرية 20 عام.
  • يلزم أن يكون المتقدم متزوج ولديه أبناء.
  • الالتزام بتسديد الأقساط في المواعيد المحددة.
  • فترة السداد للقرض تكون ثلاثون عام.
  • يلزم أن يكون منتمي للقوات المسلحة الأردنية.
  • يجب أن تتعدى قيمة القرض ال 10 آلاف دينار أردني كحد أقصى.
  • إرفاق جميع المستندات المطلوبة للحصول على القرض.
  • لا يكون المتقدم مشترك في أي برامج أخرى تابعة القروض.
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معلومات الكاتب
Ahmed ali

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