ما أخبار حساب المواطن وأحدث بنود الصرف وما حقيقة عيدية الملك سلمان 1445؟ الموارد البشرية تجيب

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤول الدعم داخل المملكة العربية السعودية أحدث أخبار حساب المواطن، وذلك قبل صرف الدعم الخاص بشهر يوليو المتوقع صرفه في موعده المحدد مسبقا وهو العاشر في الشهر الميلادي 2024، حيث أن هناك تساؤلات متعددة بخصوص زيادة الدعم لهذا الشهر وصرف عيدية من الملك سلمان، الأمر الذي أدي إلى حسم الجدل من قبل الجهات الرسمية.

أخبار حساب المواطن

نفت وزارة الموارد البشرية صرف الدعم الخاص بشهر يوليو المقبل مصحوبا بعيدية من الملك سلمان، وأكدت على أن الصرف فقط سوف يكون مصحوبا بالدعم الاضافي المعلن عنه منذ شهر نوفمبر الماضي، وعلى إثر تطبيق ذلك الدعم يصبح الراتب الخاص بعائل الأسرة والتابعين كما يلي:

يحصل العائل للأسرة على دعم بقيمة 720 ريال سعودي.

يحصل التابع أكبر من 18 عام فيحصل على دعم بقيمة 360 ريال سعودي.

راتب التابع الأصغر من 18 سنة على راتب بقيمة 216 ريال سعودي.

راتب الزوجة يتطابق مع قيمة راتب التابع الذي يتجاوز عمره سن الثامنة عشرة عام.

في حال إن كانت الزوجة أرملة أو مطلقة أو تعول أسرة فيحق لها التسجيل في حساب المواطن كرب للأسرة والحصول على راتب العائل الأساسي.

هل تم تثبيت الدعم الاضافي كدعم ثابت في حساب المواطن ؟

لم تستلم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أي قرارات تفيد تثبيت ذلك الدعم بشكل دائم، حيث أشار ولي العهد السعودي إلى صرف الدعم الاضافي لمدة عام واحد ينتهي بصرف الدفعة الخاصة بشهر ديسمبر 2024 بهدف السيطرة على جائحة الغلاء وعجز الأسر عن توفير الاحتياجات الأساسية.