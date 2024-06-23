هتظهر حالا.. لينك نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 الدور الأول جميع محافظات العراق

نقترب جميعا من موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط بالعراق، وفي تلك الفترة الشعور الذي يراود الطلاب هو الخوف والتوتر من ظهور النتيجة وحصد درجات غير متوقعة، لكن تعمل دائما وزارة التعليم على بث الطمأنينة في قلوب الطلاب، وتوفير إليهم الخدمات التعليمية بشكل بسيط وميسر، ومن ضمن تلك الخدمات هي الحصول على النتيجة خلال عدة خطوات تتم عبر الموقع الإلكتروني التابع إليها.

نتائج الصف الثالث متوسط 2024

يتم الحصول على نتائج الثالث المتوسط بواسطة موقع وزارة التعليم بالعراق، والتي أكدت أنه تم توفير رابط خاص يساعد الطلاب في الحصول على النتائج خلال عدة دقائق من وقت رفع النتيجة، وليتمكن الجميع من ذلك يجب تنفيذ الآتي:

الخطوة الأولى هي تشير إلى الوصول إلى الموقع الإلكتروني الذي يخص وزارة التربية بالعراق.

ومن ثم يتم اختيار زر نتائج الامتحان المتوفر في القائمة الرئيسية.

ثم يلزم تحديد الصف الدراسي واختيار الصف الثالث المتوسط.

يلزم تحديد اسم المحافظة، وتدوين اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به.

ثم يتم مراجعة البيانات المدونة للتأكد من صحتها، حتى يتم الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق عبر موقع نتائجنا

من ضمن المواقع الشهيرة التي تتيح خدمة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع بالعراق هو موقع نتائجنا الإلكتروني، الذي يلزم تنفيذ بعض الإجراءات به للحصول على النتيجة في أسرع وقت، وتلك الإجراءات عبارة عن الآتي: