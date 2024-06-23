“الرابط الرسمي”.. طريقة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 جميع المحافظات.. أعرف نتيجتك حالا!!

أثارت نتائج الصف التاسع في اليمن، إهتمامًا بالغًا للعديد من الطلاب والطلاب في اليمنية، وأصبحت هي من أكثر الكلمات بحثًا في الوقت الحالي، فضلاً عن أن النتائج سيتم العمل على رفها في غضون الساعات القليلة المقبلة، بعد أن أنتهت وزارة التربية والتعليم من تصحيح كافة أوراق الإمتحانات، ولم يتبق سوى اعتماد النتائج التي تشمل كافة المحافظات، بحيث يتمكن كل طالب وطالبة من التعرف على النتيجة الخاصة بهم.

كيف استخراج نتائج الصف التاسع في اليمن

وعن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها حتى تقوم بالإستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن، بما يسمح لجميع الطلاب والطالبات في التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية الأكثر أهمية، بإتباع الأتي:-

أن تتقدم إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر الإنترنت.

ثم تذهب إلى صفحة النتائج.

على أن يتم تحديد مرحلة “الصف التاسع”.

وعندها ستقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

الضغط على زر “أنا لست روبوت”.

بحيث يتم عرض نتائج التاسع بمختلف الدرجات في نهاية الأمر.

التعرف على نتائج الصف التاسع باليمن

أوضحت وزارة التربية والتعليم اليمنية، أن نتائج الصف التاسع تهتم بها الوزارة اهتماماً بالغًا وتعمل بكافة جهدها في إطار الإنتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدراجات الخاصة بجميع أوراق الإمتحانات بكل دقة وأحكام في سبيل أن يتحصل الطالب على ما يستحقه من درجات وفقًا لأداءه في الإمتحانات التي عُقدت مؤخرًا في العديد من اللجان الإمتحانية.