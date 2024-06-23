طريقة عمل عصير الليمون الفريش بالنعناع الطازج في المنزل بدون مرار وبمذاق مضبوط مثل الجاهز

بعد عصير الليمون الفريش بالنعناع الطازج واحد من أفضل أصناف العصائر التي يزداد الإقبال عليها بالتزامن مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، حيث يتمتع ذلك العصير البارد بمذاق حلو ومقبول ومنعش ويتم تقديمه مع المعجنات الشهية أو البسكويت لأفراد الأسرة أو لاستقبال الضيوف.

مقادير عمل عصير الليمون الفريش بالنعناع في المنزل

لتحضير ذلك العصير بمذاق مضبوط مثل الجاهز بدون مرار أو طعم لاذع مع يتم تحضير المقادير التالية وذلك لتحضير 2 كوب من ذلك العصير وتتضاعف الكمية في حال زيادة عدد أفراد الأسرة أو للضيوف:

5 حبات من الليمون الأصفر كبير الحجم.

ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

مكعبات الثلج.

أوراق النعناع الأخضر.

ماء بارد بمقدار 2 كوب.

طريقة عمل عصير الليمون الفريش بالنعناع في المنزل

فيما يلي نوضح جميع أسرار تحضير عصير الليمون بدون مرار مع ضبط السكر للتخلص من الطعم الحمضي وإضافة النعناع للحصول على مذاق منعش لذلك العصير الصيفي الذي يتهافت عليه الكثير من الأشخاص نظرت لكونه من العصائر طيبه المذاق، ويتم التحضير من خلال اتباع الخطوات التالية: