“لحر الصيف” طريقة عمل آيس كريم بنكهة جوز الهند في المنزل منعش ولذيذ واقتصادي

يتمتع آيس كريم جوز الهند بمذاق منعش ومرطب ومقبول بالنسبة للكثير من الأفراد، فقد تمكن الشيفات من تحضير ذلك الآيس كريم بمذاق مركز من ثمار جوز الهند لتعزيز الاستفادة منها بشتى الطرق نظرا لفوائدها المتعددة للجسم والبشرة والصحة بشكل عام، وفيما يلي نوضح طريقة ومقادير تحضير ايس كريم جوز الهند في المنزل كالجاهز تماما.

مقادير عمل آيس كريم جوز الهند

يندرج آيس كريم جوز الهند من أصناف الحلويات الرائعة التي يقبل عليها الكبار والصغار مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتمتع ذلك الآيس كريم بمذاق شهي ومختلف ومميز ويتم تقديمه للضيوف أو لأفراد الأسرة بنفس مذاق الجاهز، ويتم التحضير من خلال استخدام المقادير الدقيقة التالية:

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف لتر من الحليب سابق الغليان.

ثمرة من جوز الهند.

كريمة الخفق بمقدار كيس.

ظرف من فانيليا.

رشة من الملح.

طريقة عمل آيس كريم جوز الهند في المنزل

لتحضير عبوة من الآيس كريم الطازج البارد المنعش يتم اتباع الخطوات التالية: