اهلا حظابط .. شروط التطوع في الجيش بعد الإعدادية 2024 ألحقوا قدموا أفضل بدائل الثانوية العامة

بعد أن أعلنت القوات المسلحة المصرية عن فتح باب التطوع في الجيش بعد الإعدادية لعام 2024، قد بحث كافة الراغبين في التطوع عن شروط التطوع في الجيش بعد الإعدادية لعام 2024، وعن المستندات المطلوبة للتطوع، ولذلك قد قام المسؤولين عن استقبال طلبات التطوع في الجيش بعد الإعدادية بالإعلان عن كافة الإجابات الخاصة بتساؤلات الراغبين في التطوع، كما قد أعلن المسؤولين أيضًا عن موعد فتح باب التقدم، وموعد غلقه لعام 2024.

موعد فتح باب التطوع في الجيش بعد الإعدادية 2024

قد قامت القوات المسلحة المصرية بالإعلان في شهر مارس الفائت لعام 2024 في بيان لها عن فتح باب التطوع في الجيش لعام 2024، وتبعًا للبيان المعلن عنه، فإن باب التقدم سوف يفتح في الربع الثاني من عام 2024، أي أنه من المتوقع أن يكون من شهر مايو حتى شهر أغسطس، ويمكن لكافة الراغبين بالتطوع، التطوع سواء كانوا من الإعدادية الازهرية، أو الإعدادية الرياضية، أو الإعدادية المهنية.

شروط التطوع في الجيش بعد الإعدادية 2024

قد وضعت القوات المسلحة المصرية بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدى الطالب الذي يريد التطوع في الجيش بعد الإعدادية لعام 2024، وهذه الشروط تتمثل في التالي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية، أو ما يعادلها.

يجب ألا يقل المجموع الكلي للمتقدم عن 60%.

كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عام، وألا يتجاوز عمره 25 عام.

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب ألا يكون متقدم متزوج، أو كان متزوج من قبل.

كما يجب أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات المقدمة من القوات المسلحة.

المستندات المطلوبة للتطوع في الجيش بعد الإعدادية 2024

حين تقدم للتطوع في الجيش بعد الإعدادية لعام 2024، سيكون عليك تقديم بعض المستندات، التي سوف يطلبها منك المسؤول عن التقديم، وهي: