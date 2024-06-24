“خطوة بخطوة yemenexam.comResult”.. رابط الاستعلام عن نتائج التاسع في اليمن 2024

بعد تزايد عمليات البحث مؤخرا من قبل الطلاب واولياء الامور داخل الاراضي اليمنية و الخاصة بنتائج امتحانات التاسع اليمن 2024، قام السيد وزير التربية والتعليم بالإعلان عن أن حتى هذه اللحظه لم يتم الانتهاء من عملية التصحيح الخاصة بأوراق الإمتحانات لجميع الطلبة والطالبات، وانه فور الانتهاء من عملية التصحيح ستكون النتيجة جاهزة على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتائج التاسع في اليمن 2024

اعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن أنها ستقوم بالإعلان عن نتائج التاسع في اليمن 2024 في القريب العاجل، وذلك لقرب إنتهاء عملية التصحيح الخاصة بالامتحانات لجميع الطلبة والطالبات عقب الإنتهاء من مراجعة الأوراق الخاصة بالامتحانات، وسيكون متاح لجميع الطلاب معرفة النتائج الخاصه بهم إلكترونيا دون الذهاب إلى المدرسة التي يتبع لها الطالب أو المديرية التعليمية.

خطوات استخراج نتائج التاسع اليمن 2024

حتى يتمكن الطلاب واولياء امورهم من معرفة نتائج التاسع اليمن 2024 يوجد بعض الخطوات التي يجب إتباعها حتي يتمكن طلبة من معرفة نتائجهم وتلك الخطوات هي:

اولا: الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثانيا: لابد من الاختيار الخدمات التعليمية من قائمة الخدمات.

ثالثا: يجب الضغط على الخانة الخاصة بنتائج التاسع اليمن 2024.

رابعا: اختيار السنة الدراسية وهي 2024.

خامسا: يقوم الطالب بإدخال رقم جلوسه.

سادسا: النقر على الخانة الخاصة بعرض النتيجة، تلقائيا سيقوم الموقع بعرض النتيجة الخاصة بالطالب كما يمكن للطالب تنزيل النتيجة وطباعتها.

كما قامت وزارة التربية والتعليم في اليمن بالإعلان عن أن يمكن للطلاب معرفة النتائج الخاصة بهم عن الموقع الرسمي الخاص بالإدارة العامة للاختبارات.