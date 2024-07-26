Realme C55 تصميم أنيق وأداء متميز وسعر مفاجأه في هاتف واحد

هاتف Realme C55 هو جهاز ذكي يتميز بتصميم أنيق وبمواصفات قوية تناسب احتياجات المستخدمين اليومية يأتي بشاشة كبيرة بدقة عالية، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة يحتوي هاتف Realme C55 على معالج قوي يضمن أداءً سلسًا، بالإضافة إلى كاميرا خلفية مميزة لالتقاط صور ذات جودة عالية كما يدعم هاتف Realme C55 بطارية كبيرة تدوم لفترة طويلة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن هاتف موثوق وقوي في الاستخدام اليومي.
مواصفات هاتف Realme C55
- الشاشة: تمتاز بأنها من نوع LCD IPS المميزة بمعدل تحديث 90 هيرتز، ومقاس كبير نسبيا 6.72 بوصة، كما تمتاز بسطوع عالي الجودة يبلغ 680 شمعة.
- المعالج: وفيما يتعلق بالمعالج يأتي من نوع هيليو G88 من شركة ميدياتيك، ويأتي المعالج مع تكنولوجيا 12 نانو.
- البطارية: تأتي بسعة 5000 mAh مع شاحن سريع بقوة 33 وات.
- الكاميرا الأمامية: وفيما يخص الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8MP.
- الكاميرا الخلفية: تأتي بجودة ودقة عالية الوضوح، حيث تمتاز الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل بجودة تصوير FHD، والكاميرا الخاصة بالعزل والبورترية تأتي بدقة 2 ميجابيكسل.
- التخزين: يتمتع الهاتف بأكثر من سعة تخزين، حيث يتوفر بسعة تخزين 128 جيجابايت مع 6 جيجا رام، وأخرى بسعة 256 جيجابايت مع 8 جيجا رام.
- نظام التشغيل: يعمل Realme C55 بنظام تشغيل android 13.
مميزات موبايل ريلمي C55
- تصميم شكله جميل ومتوفر بثلاثة الوان رائعة.
- البطارية تصمد لفترة طويلة وتدعم الشحن السريع.
- الكاميرا الخلفية تعطي صور وفيديوهات جيدة.
- المعالج ادائه جيد في المهام اليومية والالعاب.
- بصمة في زر الباور والتعرف على الوجه.
- ذاكرة تخزين كبيرة و كذلك تركيب ميموري.
- منفذ للسماعات – NFC – شريحتين اتصال.
عيوب جوال Realme C55
- يوجد معالجات اقوى لمحبي الألعاب.
- صوت السماعة الخارجية متوسط.
- الهاتف يلتقط فيديوهات بجودة جيدة ولكن جودة الصوت متوسطة.
- لا تحتوي العلبة على سماعات الأذن.
سعر هاتف Realme C55
| الدولار
|سعر ريلمي C55 حوالي 160 دولار امريكي
|في مصر
|6700 جنيه (128+6)
8100 جنيه (256+8)
|في السعودية
|600 ريال
|في الإمارات
|600 درهم
|في الجزائر
|27000 دينار
|في العراق
|216,000 دينار (128+6)
240,000 دينار (256+8)
|في المغرب
|1800 درهم
|في الأردن
|140 دينار
|في تونس
|700 دينار (128+6)
800 دينار (256+8)
|في فلسطين
|770 شيكل
|في ليبيا
|800 دينار
|في عُمان
|65 ريال
|في الكويت
|50 دينار
|في قطر
|600 ريال
|في البحرين
|60 دينار
|في السودان
|95,000 جينه
|ملاحظة
|السعر لنسخة 256+8 جيجابايت
|اخر تحديث:
|11 يونيو 2024