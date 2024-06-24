HERE.. رابط استخراج نتائج البيام بالجزائر 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الجزائرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الجزائر عن تأجيل ظهور نتائج البيام بالجزائر 2024 ‏لذلك ارتفع مؤشر البحث من قبل ‏الطلاب وأولياء الامور للاستعلام عن موعد الإعلان عن النتائج حيث ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر في حالة يسودها القلق والتوتر ‏للحصول على نتيجة والاطمئنان على مستقبلهم الدراسي وما جهودهم طوال العام و خلال هذا المقال سوف نوافيكم بكافة التفاصيل التي تتعلق بذلك الموضوع تابعونا لمعرفة المزيد.

نتائج البيام بالجزائر 2024 ‏

يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الامور ‏معرفة موعد ظهور نتائج البيام بالجزائر 2024 ‏حيث تعتبر هذه المرحلة مهمة جدا في حياة الطالب للانتقال إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الثانوية ومن المقرر انه سوف يتم الإعلان عن النتائج خلال يوم 29 يونيو 2024 الموافق يوم السبت على الموقع علي ‏الموقع الإلكتروني التابع للوزارة 4:00 مساء بتوقيت دولة الجزائر وذلك عقب الانتهاء تماما من عملية تصحيح اوراق الطلاب و مراجعتها جيدا حتى يتم التأكد من أنه كل طالب أخذ حقه في الدرجات ‏ولتجنب حدوث أخطاء. ‏

طريقة الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 ‏

يمكنك الحصول على النتائج من خلال عدد من الخطوات البسيطة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية الجزائرية للاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 وجاءت الخطوات الآتية:

‏أولا زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية الوطنية في الجزائر من هنا.

‏ثم انقر على خانة نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024. ‏

ثم اكتب رقم التسجيل الخاص بالطالب وادخل كلمة المرور.

‏بعدها اضغط على خانة عرض النتيجة.

‏انتظر قليلا حتى تظهر لك النتيجة وذلك عقب الإعلان عنها و الانتهاء من عملية تصحيح ‏اوراق الطلاب.