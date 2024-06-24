عاجل ورسميا.. حقيقة زيادة أجور المتقاعدين 2024 في الجزائر بالزيادة الجديده وفقا لوزارة العمل mf.gov.dz

ارتفع البحث من قبل المواطنين في الجزائر على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة زيادة أجور المتقاعدين 2024 في الجزائر وذلك عقب أن قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن زيادة معاشات المتقاعدين للعام الجاري 2024 حيث تسعى الحكومة إلى دعم المواطنين المتقاعدين لتوفير حياة معيشية كريمة وذلك من ضمن الخدمات العديدة التي قدمتها للمواطنين بهدف حياة أفضل في ظل غلاء الأسعار عالميا وخلال ذلك المقال سوف نوضح لكم جميع المعلومات المتعلقة بذلك الموضوع تابعونا.
حقيقة زيادة أجور المتقاعدين 2024 في الجزائر
قامت وزارة المالية الجزائرية بالإعلان عن الزيادة الجديدة المستحقة على رواتب المتقاعدين وذلك بعد تداول الاخبار عن حقيقة زيادة أجور المتقاعدين 2024 في الجزائر حيث جاءت وفقا” للتالي:
- الزيادة المستحقة على معاش المتقاعدين الذين يتقاضون مبلغ أقل من 20,000 دينار جزائري سوف تكون حوالي 1000 دينار جزائري.
- والمتقاعدين الذي يتجاوز دخلهم 20,000 دينار سوف تكون قيمة الزيادة الجديدة حوالي 800 دينار جزائري.
- بينما المتقاعدين الذين تتراوح رواتبهم بين 50,000 دينار جزائري إلى 80,000 دينار جزائري سوف تكون قيمة الزيادة 300% من إجمالي الراتب الشهري.
- وتكون قيمة الزيادة المستحقة للمتقاعدين والذين تتجاوز رواتبهم 80,000 دينار جزائري قيمة 200% من إجمالي الراتب الكلي.
- وسيتم تنفيذ صرف الزيادة مع الموعد المحدد لصرف رواتب المتقاعدين.
الاستعلام عن معاشات المتقاعدين في الجزائر
يستطيع المتقاعدين الجزائريين الحصول على راتب المعاش من خلال عدد من الخطوات البسيطة التي سوف نوضح لكم خلال هذه الخطوات الآتية:
- أولا زيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة المالية الجزائرية من هنا.
- قم بتسجيل الدخول على الحساب.
- اكتب اسم المستخدم وادخل كلمة المرور الخاصة بك.
- انقر على ايقونة الاستفسار عن رواتب المتقاعدين.
- ثم اكتب كافة بيانات المتقاعد المستعلم عن المعاش.
- انقر على ايقونة البحث.
شروط الحصول على معاش التقاعد في الجزائر
اعلنت وزارة المالية الجزائرية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقاعد للحصول على الزيادة الجديدة المستحقة على المعاش حيث تتمثل شروط في التالي:
- أولا أن يكون المتقاعد حاصل على الجنسية الجزائرية.
- ثانيا أن يكون المتقاعد مقيم إقامة كاملة في دولة الجزائر.
- أن يتجاوز عمر المتقاعد عن 60 عام للحصول على المعاش.
- أن لا يكون للمتقاعد نشاط استثماري او تجاري.
- أن يمضي المتقاعد 15 عام او اكثر في الخدمة ومسجل لدى الصندوق الاجتماعي.