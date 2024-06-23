“بمزايا مالهاش حصر!!”.. طريقة تحميل واتساب جي بي whatsapp GB 2024 النسخة الجديدة بمميزات هتبهرك

الالاف من الاشخاص يبحثون عن طريقة تحميل واتساب جي بي 2024 whatsapp GB النسخة الجديدة الذي يعد واحدا من اشهر برامج المراسلة الفورية المجانية على مستوى العالم، وبعد اطلاق واتساب جي بي 2024 استغنى الكثيرين عن الواتس الاخضر العادي وبدئوا في تحميل تلك النسخة الجديدة التي تضم الكثير من المزايا التي لا حصر لها، والتي قامت بالفعل بتلبية رغبات المستخدمين، واليكم كيفية تحميل واتساب جي بي 2024 بالشرح.

طريقة تحميل واتساب جي بي 2024

ويمكنك اتباع طريقة تحميل واتساب جي بي 2024 وتنزيل اخر نسخة من التطبيق على هاتفك الاندرويد او الايفون في أقل من دقيقة، والتمتع بتجربة دردشة فريدة من نوعها، فقط اتبع تلك الخطوات:

قم بالدخول إلى المتصفح الخاص بك.

قم بكتابة تحميل واتساب جي بي 2024 في خانة البحث.

اضغط على ايقونة بدء البحث أو زر انتر بالكيبورد.

قم بتحميل التطبيق من أي موقع ذو ثقة.

قم بتثبيت الملف على الهاتف، ثم قم بفتح التطبيق.

قم بادخال رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

يتم إدخال رمز التحقق الذي يصل لك في رسالة نصية على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله.

قم برفع صورة شخصية لك.

ابدء في مراسلة جهات اتصالك فورا.

مميزات واتساب جي بي 2024

أما عن مميزات واتساب جي بي 2024 التي شملتها النسخة الجديدة من التطبيق، فهي كما يلي: