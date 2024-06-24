“بكل سهولة home.moe.gov.com”.. رسميا الاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 

يبحث الكثير من الطلبة وأولياء أمورهم داخل أراضي سلطنة عمان عن كيفية معرفة النتائج الخاصة بهم، وذلك بعد تأدية جميع الامتحانات، لذلك يبحث الطلاب بحالة من الشغف والتوتر الكبير عن نتائج الامتحانات، وذلك بعد تأخر إعلان النتيجة من قبل الجهات المختصة، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بالإعلان عن أن النتائج سوف تظهر مباشرة فور الإنتهاء من عملية تصحيح جميع الأوراق، كما نوهت الوزارة أن النتائج سوف يتم رفعها مباشرة على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان.

الاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024

قامت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بالاعلان عن الموقع الخاص بإعلان نتائج الإمتحانات، وذلك عبر منصة سلطنة عمان التعليمية وعن طريق بعض الخطوات وهي كالتالي:

اولا: الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بسلطنة عمان التعليمية.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم الطالب والرقم السري.

ثالثا: اختيار شهادات من القائمة الرئيسية.

رابعا: اختيار استخراج شهادة ثم الضغط على الخانة الخاصة بالشهادة المراد الاستعلام عنها.

خامسا: يقوم المواطن بإدخال الرقم المدني.

سادسا: الضغط على الخانة الخاصة بكلمة عرض، ثم يقوم الموقع مباشرة بعرض نتيجة الطالب كما يمكن للطالب تحميل النتيجة والاحتفاظ بها.

الاستعلام عن النتيجة عبر تطبيق ولي الامر

بعدما يقوم ولي الأمر بتحميل التطبيق الخاص بولي الأمر بإمكانه معرفة النتيجة الخاصة بأبنائه، وذلك عن طريق بعض الخطوات وهي كالتالي: