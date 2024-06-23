WhatsApp Gold بتحديث مفاجئ!.. مميزات واتساب الذهبي الجبارة مش هتقدر تستغنى عنها.. نزل التطبيق وعيش التحديث!!

في ظل إنطلاق العديد من التطبيقات المُعدل لواتساب الأصلي، جاء تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold التي تمتلك العديد من المميزات والتحديثات الأكثر تميزًا عن باقي منصات الفورية الأخرى، حتى أن التطبيق أخذ شهرة كبيرة بين العديد من المستخدمين، لكن من أبرز عيوبه هو أنه غير تابع لشركة رسمية بعينها، بل قام بعض المطورون بإنشاءه، وعليه فإن التطبيق ليس له أثر على جوجل بلاي أو أبل ستور.

ما هي مميزات واتساب الذهبي WhatsApp Gold؟

من أكثر المميزات التي يمكنك الحصول عليها عند قيام بتنزيل التحديث الجديد من واتساب الذهبي WhatsApp Gold، ما يلي:-

التطبيق يوفر إمكانية الرد التلقائي في غضون ثواني معدودة.

كذلك فإنه يمكنك تنزيل القصص سواء مقاطع الفيديو أو الصور بدقة عالية.

إمكانية إيقاف تنزيل الملفات بشكل تلقائي.

عمل جروبات متعددة تضم الكثير من الأشخاص سواء كانت عمل أو أصدقاء وقرابة.

ميزة تشغيل السجلات التي تكون بصورة تلقائية.

تشغيل الوضع الليلي على التطبيق.

إضافة سمات ورموز تعبيرية في حالة الرد على الرسائل.

تحميل واتساب الذهبي عبر جهازك

كما هو معروف بأن تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold لا يوجد له أثر على جوجل بلاي، وهو من أبرز عيوبها، فلابد من اتباع الخطوات الأتيه:-