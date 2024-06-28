اللعبة الأقوى وصلت.. تنزيل لعبة فري فاير ماكس Free Fire Max For Mobile.. النسخة الأصلية هنا

تعد لعبة فري فاير ماكس من أشهر الألعاب التي يعشقها عدد كبير من الأشخاص في دول العالم، حيث تقدم هذه اللعبة باقة متنوعة من المميزات للاعبين، كما تعرض اللعبة مجموعة من الجولات مليئة بالمغامرات والمعارك.

تنزيل لعبة فري فاير ماكس Free Fire Max

في بداية الخطوات الدخول إلى المتجر الخاص بالتطبيقات عبر هاتفك.

البحث عن اللعبة من خلال كتابة اسمها في مربع البحث.

ستظهر اللعبة أمامك بعد البحث عليها.

بدء عملية التحميل مع الانتظار حتى يكتمل التحميل.

بعد ذلك يمكنك الدخول إلى اللعبة والاستمتاع بجميع المزايا الخاصة بها.

ما هي أكواد لعبة Free Fire Max؟

أطلقت اللعبة مجموعة من الأكواد، وهذه الأكواد تكون كما هي متمثلة على النحو التالي:

FTCXFGVHBNERNT

‏FKJYHOKI98Y6AR5

‏WD2ATK3ZEA55

‏F4QEDR2J38RGYFV

‏XFW4Z6Q882WY

FTEY567TTKJNHBV

F2VHB345JRTGVFY

‏X99TK56XDJ4X

‏V44ZZ5YY7CBS

‏FHBCJNXJHURBJN6

‏HFNSJ6W74Z48

FFHFTY7J5HE6Y34

FQ5O2X6K9J1C8W4G

FJ7L5EV4S8T3R62U

FH1R9C6G2O8J4E5T

FS3Y6DEEQ1B4LK9M

FL4Z1ED9N7H3PY8I

FB3C5D8E2S1F7G4H

FI9J2KE6L3MTTN5O

FD8E2F5G1HGT6I3J

FC2WE9Q5V1XA3FRH

TDK4JWN6RD6

FP4Q7R1S5TTT9E2V

FW3X6EY9Z4A7TB1C

FW8U4IE2X3ZN5Q9D

FG9P3M2F6Y1A7B5E

FM6F8GR7T2B5ES9J

FFN7O4P1Q6R9S2T5

ما هي مزايا التحديث الجديد للعبة فري فاير ماكس؟

تعتبر لعبة فري فاير واحدة من أشهر الألعاب الذكية التي تضم مجموعة من المميزات بعد التحديث الأخير لها، وأهم هذه التحديثات الآتية: