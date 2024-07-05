“اختر أحد اسماء المحترفين“ اسماء ببجي مزخرفة للولاد والبنات pubg mobile 2024.. العب مثل المحترفين

يبحث الكثير من مستخدمي لعبة ببجي عن أسماء شيقة ليتم تسمية الحسابات بها، حيث يجعل الإسم الحساب ذو قيمة، وقد انتشر بشكل كبير تسمية الحسابات في اللعبة باللغة الإنجليزية والعربية، بالإضافة إلى استخدام الأسماء المزخرفة ذات الشكل المميز والجذاب، وأصبحت لعبة ببجي لا تقتصر على الشباب والكبار فقط، بل أصبح يستخدمها الصغار والفتيات في مختلف الدول، ونظرًا لطلب الكثير عن عرض أسماء مميزة للعبة سوف نستعرض لكم بعض من الأسماء في السطور التالية.

اسماء ببجي مزخرفة للولاد والبنات pubg mobile 2024

شاهدنا الكثير من أسماء ببجي المختلفة والمميزة، وإليكم مجموعة من الأسماء المميزة والغير مستخدمة بكثرة في النقاط التالية:

الجوكر.

قاهر الأعداء.

كلاشينكوف.

بيكاتشو.

الأسطورة.

الجنرال.

الجلاد.

ألحان الموت.

الثعلب.

الصقر.

الحوت.

الزعيم.

هازارد.

إبليس.

القبضاي.

المرعب.

جيفارة.

اسماء ببجي للبنات

تبحث الكثير من الفتيات عن أسماء مميزة لتسمية حسابات ببجي بها، وإليكم بعض منها فيما يلي:

ياسمين الشام.

بسمة أمل.

قطر الندى.

زهرة العذاب.

عبير الزهور.

الجوهرة المفقودة.

جنة الريحان.

عاصفة الموت.

زهرة الياسمينا.

أميرة الأحلام السمراء.

الغاضبة.

بحر الامواج.

عطر الندى.

سحر الورى.

لعبة النسيان.

قاتلة الأحلام.

المقاتلة الشرسة.

أسماء ببجي مزخرفة بالعربي

يقوم مستخدمي لعبة ببجي باختيار الأسماء التي تدل على شخصيتهم، وإليكم مجموعة من الأسماء القوية بشكل مزخرف فيما يلي:

غض&بانٓ.

『أبن』العقدة.

مـكـامـش ツ.

حُنَيَنَُه.

ابلع لك.

بـرزان☪︎.

گوجيً.

هــوٌلــاس.

المرعب@.

مۘــڶــﮪــمۘــٰٱ̍ۏې.

مـكـامـش .

★سہنيہكُہرز★ بيكاتشوツ.

شۣۗـۙيۣۗہخۣۗـۙ.

بيكاتشوツ.

سہكُہوريہ نۣۗہكۣۗہدُيۣۗہهۣۗہ.

موسوي.

هازارد.

أمہ كہيہأن.

☆مجرمه♧. مۘــڶــﮪــمۘــٰٱ̍ۏې.

ابلع لك.

ツ الجلادツ.

النسرツ.

ڪيـَٰــكـُُـٰهہ.

◥ᖫاسمكᖭ◤.

وــّهم.

〆الملكه. ꧁༒☬اسمك☬༒꧂.

منونة.

☁✨اسمك✨☁.

أسماء ببجي بالإنجليزية

يعشق الكثير تسمية الحساب باللغة الإنجليزية، وإليكم مجموعة مميزة فيما يلي: