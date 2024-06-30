نتيـجـتـك ظـهـرررت رسـمـي results.mlazemna.. موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط 2024 بالعراق الف مبروك للناجـحـيـن 

يترقب الكثير من الطلاب ظهور النتائج الخاصة بمرحلة الثالث المتوسط في العراق والذي يتوقع الجميع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة حيث تعد هذه المرحلة هامة لكل الطلاب وقد أعلنت وزارة التربية بالعراق عن سعي الوزارة وحرصها على الدقة في الأعمال الخاصة بالتصحيح والرصد لمي يضمن الطالب نزاهة النتائج، لذا سوف نقدم لكم طريقة سهلة للاستعلام عن النتائج بخطوات سهلة.

موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط 2024 بالعراق

وفرت وزارة التربية بالعراق رابط إلكتروني مباشر للاستعلام عن النتائج حتى يتمكن كل طالب من استخراج نتيجته بكل سهولة وبدون الحاجة إلى زيارة مقرات المدارس عبر الموقع الإلكتروني نتائجنا الذي قامت الوزارة بإطلاقه لتسهيل الاستفسار عن النتائج عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة.

استعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 بالعراق

كما يمكن لكل طالب أن يقوم بالاطلاع على نتيجته بخطوات سهلة عبر الإنترنت، نعرضها لكم في النقاط التالية:

اولا لابد من القيام بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

كما يمكن للطالب زيارة موقع نتائجنا.

الخطوة التالية لابد من الضغط على قسم الخدمات الالكترونية

ثم النقر فوق قسم نتائج الطلاب.

بعد ذلك اضغط على نتائج الثالث متوسط 2024.

ثم حدد نتائج الدور الاول.

ادخل اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

لابد من كتابة جميع بيانات الطالب منها الاسم والرقم الامتحاني.

وبالتالي يتم النقر فوق استعلام ليتم عرض النتائج.

نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط 2024

كما تحرص وزارة التربية بالعراق على تسهيل الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط من خلال إتاحة الروابط الالكترونية لاستخراج النتيجة، وعقب الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بالتصحيح والمراجعة سوف يعلن عن النتائج وذلك قبل نهاية شهر يونيو الجاري في جميع المحافظات بالعراق كما سيتمكن الطلاب من التعرف على درجاتهم بشكل إلكتروني في جميع المواد.