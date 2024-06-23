” نتائج بيام 2024″ هنا رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط بالجزائر bem.onec.dz

نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر يتم ترقب ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر من قبل جميع الطلاب والطالبات ليطمئنوا على النتائج ويتخلصوا من التوتر والضغط الذي يلازمهم خلال فترة ترقب النتائج، حيث يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة موعد إعلان نتائج البيام 2024 في الجزائر، لذلك سوف نعرض عليك من خلال هذا المقال موعد ظهور النتائج وطريقة معرفتها فور ظهورها.

موعد إعلان نتائج البيام 2024 الجزائر

بسبب الأسئلة المتزايدة حول معرفة الموعد الذي سيتم فيه إعلان نتائج البيام 2024 في الجزائر، قام وزير التربية الوطنية الجزائري السيد عبد الحكيم بلعابد بالإعلان عن موعد النتائج، وأنه من المفترض أن تكون النتائج في 25 من شهر يونيو، ولكنه تم تأجيل ظهورها إلى 29 من شهر يونيو، ويمكن أن يتم صدورها قبله بيوم، وفي كثير من الأحيان يتم صدور النتائج في الجزائر في حدود الساعة 4:00 عصرًا.

كيفية استخراج نتائج البيام 2024 الجزائر

لمعرفة كيفية استخراج نتائج البيام، يمكن اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات (من هنا).

ثم قم بإدخال رقمك الخاص وكلمة المرور.

يمكنك اختيار النتائج من قائمة الخدمات.

ثم انقر على خدمة استعراض نتائج شهادة التعليم المتوسط.

يجب إدخال جميع المعلومات المطلوبة بطريقة صحيحة.

قم بالضغط على أيقونة عرض النتائج.

سوف يتم ظهور جميع تفاصيل النتيجة.

طريقة الاستعلام عن شهادة التعليم المتوسط 2024 الجزائر من خلال الرسائل القصيرة

لمعرفة النتائج من خلال الرسائل النصية القصيرة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

يتم إرسال رسالة إلى رقم 62 62 تتضمن رقم تسجيل الطالب.

فورًا بعد الإعلان عن النتائج، سيتم إرسال رسالة إليك تحتوي على نتيجة الطالب والتقدير الذي حصل عليه بناءً على رقم التسجيل الذي قمت بإرساله.