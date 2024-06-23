“المغامرة التي لا تنتهي بينا tom and jerry ” تردد قناة توم وجيري

قناة توم وجيري tom and jerry تزال واحدة من القنوات التلفزيونية المحبوبة على مستوى العالم حيث تعرض مغامرات الثنائي الكوميدي الشهير توم القط وجيري الفأر تتميز القناة بأنها تقدم مجموعة متنوعة من الحلقات التي تجمع بين الكوميديا الفكاهية والأحداث المثيرة ما يجعلها محط جذب للأطفال والكبار على حد سواء ويبحث الكثير عن تردد قناة توم وجيري يمكن أن يختلف حسب المنطقة الجغرافية ونوعية البث المتاح عادة ما تكون الترددات موجودة على مواقع الإنترنت أو يمكن العثور عليها من خلال البحث عبر القمر الصناعي المختار للبث يمكنك الحصول على تفاصيل دقيقة حول تردد قناة توم وجيري 2024 tom and jerry من خلال الاطلاع عن موقعنا البديل.

تردد قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد الخاص بالقناة : 12149.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة : أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة : 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة : 5/6.

تردد قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي العرب سات

التردد الخاص بالقناة : 11315.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة : أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة : 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة : 5/6.

الجودة: SD.

خطوات استقبال قناة توم وجيري

بينما جاءت خطوات استقبال قناة توم وجيري على الرسيفر الخاص بك، على النحو التالي :

أولاً عليك بالولوج إلى القائمة الرئيسية عن طريق الريموت كنترول.

ثانياً عليك الدخول على قائمة الإعدادات واختر التثبيت اليدوي

ثالثاً عليك باختيار القمر الصناعي وأدخل بيانات التردد.

رابعاً عليك بالضغط على كلمة بحث.

وأخيراً عليك بالضغط على حفظ.

أفلام قناة توم أند جيري

سنوضح اليكم من خلال موقعنا البديل أفلام قناة توم أند جيري وهي علي النحو التالي: