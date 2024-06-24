“اسمك نزل هسه”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024

في ظل سعي الحكومة العراقية للوقوف بجانب المواطنين محدودي الدخل، وخاصة الذين لا يوجد دخل شهري ثابت لهم، لذلك قامت الحكومة العراقية مؤخرا بتقديم الوجبة الأخيرة وتعتبر الوجبة الأخيرة إحدى البرامج التي تقدمها الحكومة العراقية تيسيرا على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في الوقت الراهن.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن أنها ستقوم بالإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية إلكترونيا، وذلك عبر موقع مظلتي الإلكتروني، ولكي يتمكن المواطن من معرفة اسمه بداخل الكشوفات يوجد بعض الخطوات لابد من اتباعها وهي كالتالي:

اولا: الدخول إلى منصة مظلتي الإلكتروني.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستعلم ورقم الهوية الوطنية.

ثالثا: إختيار الخانة الخاصة بكلمة الوجبة.

رابعا: يقوم المواطن باختيار الوجبة المراد الاستعلام عنها.

خامسا: ينبغي على المواطن اختيار المحافظة التي تم الامتحان بها.

سادسا: يقوم المستعلم بالنقر على الخانة الخاصة بكلمة بحث ثم يقوم موقع مباشرة بإعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، ويمكن للمواطن تنزيل الكشوفات الخاصة باسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والبحث عن اسمه داخل الكشوفات.

شروط الاستفادة من الرعاية الإجتماعية

قامت الحكومة العراقية ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب الإلتزام بها حتى يتمكن المواطن من الاستفادة من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وتلك الشروط هي:

الشرط الأول: يجب أن يكون المواطن حاملا للجنسية العراقية.

الشرط الثاني: ينبغي أن يكون المواطن مقيم إقامة كاملة داخل الأراضي العراقية.

الشرط الثالث: لابد أن لا يتجاوز السن الخاص بالمتقدم 60 سنه.

الشرط الرابع: عدم إستفادة المتقدم من أي منح تم صرفها سابقا من قبل الحكومة العراقية.

الاوراق المطلوبة للاستفادة من الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن بعض المستندات والأوراق التي يجب توفرها لدى المواطن المتقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية وتلك الاوراق هي: