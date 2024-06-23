“هُنا” نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء وجميع المحافظات برقم الجلوس فقط لا غير

في الساعات القليلة الماضية، أثارت نتائج الصف التاسع داخل اليمن بمختلف محافظاتها ضجة كبيرة، خاصة مع اقتراب ظهور النتائج التي تكون من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية، حتى أن الوزارة بذلت قصارى جهدها لكي يتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي تكون بكل دقة ووضوح، في سبيل أن يتعرف عليها كل طالب وطالبة، ويمكنك التعرف على هذه النتائج، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024

أما عن خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع داخل محافظات اليمن، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها، وذلك بإتباع الأتي:-

أن تذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر الإنترنت.

ثم يُرجى القيام بتسجيل بيانات الدخول للانتقال إلى صفحة النتائج.

اختيار مرحلة التاسع.

مع إدخال رقم الجلوس.

القيام بالضغط على زر “بحث”.

وعند ذلك يتم عرض كشف نتائج التاسع في اليمن.

متى يتم إعلان نتائج التاسع في اليمن

بعد أن تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والعمل على رصد الدرجات التي شملت كافة أوراق الطلاب في مرحلة الصف التاسع داخل محافظات في اليمن، حيث إن وزارة التربية والتعليم في اليمن تبذل قصارى جهدها حتى يتم العمل على إعلان النتائج التي من المتوقع ظهورها مع نهاية الشهر الجاري، مع فتح باب التظلم ليتم العمل على تقديم طلب التظلم للمواد الراغب في مراجعتها مرة أخرى.