رابط spa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في جميع المحافظات

Dina elmaghraby تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
رابط spa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في جميع المحافظات
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يبحث الالاف من الاشخاص عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لم يتم حتى الآن تحديد موعد لصدورها بشكل رسمي، حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية أحد أشهر برامج الدعم المادي التي تقدم العون والمساعدة للفقراء ومحدودي الدخل من اجل توفير حياة كريمة لهم، حيث يتم اختيار المستفيدين وفقا للشروط التي اقرتها الجهات الرسمية، واليكم طريقة تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وتحميل الكشوفات الخاصة بها بعد أن يعتمد السيد الوزير احمد الاسدي كشوف المشمولين بهذا الدعم، وقد صرحت وزارة العمل العراقية أن كشوفات الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية 2024 مازالت حتى الآن في حالة من المراجعة والتصحيح، والآن مع طريقة استخراج كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي:

  • الدخول او الولوج علي المنصة الالكترونية لمظلتي.
  • قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.
  • اختر قسم برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.
  • اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.
  • حدد اسم المحافظة التابع لها المتقدم.
  • قم بادخال البيانات المطلوبة بشكل كامل، اضغط على كلمة الاستعلام.
  • اختر كلمة “تحميل الكشوف بصيغة pdf”.
  • سوف يتم تنزيل كشوفات الوجبة السابعة متضمنه اسماء جميع المقبولين في دولة العراق.

شروط الحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

والآن اليكم شروط الحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية 2024:

  • أن يكون المتقدم ذو جنسية عراقية.
  • و أن يكون المتقدم يقيم في العراق بشكل دائم.
  • و أن يكون المتقدم من محدودي الدخل أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • و أن يكون المتقدم ليس لديه دخل شهري ثابت.
  • و أن يكون عدد الأفراد الأسرة اربعة أفراد كحد أدنى.
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معلومات الكاتب
Dina elmaghraby

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