“لينك شغال” نتائج الصف التاسع سوريا 2024 حسب رقم الاكتتاب

تعتبر نتائج الصف التاسع في سوريا من أكثر النتائج التي تُشغل بال العديد من الطلاب والطالبات، حتى أن الجميع في حالة انتظار كبيرة لمعرفة حالتهم في هذه المرحلة، خاصة مع اقتراب الإعلان عنها التي من المتوقع أن يوافق يوم الخميس المقبل الموافق 27 من شهر يونيو 2024، حتى يُصبح أمام الطلاب إمكانية الإطلاع على نتائجهم ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة.

موعد إعلان نتائج الصف التاسع 2204 سوريا

أوضحت وزارة التربية والتعليم داخل سوريا، بأن عرض نتائج الصف التاسع سيوافق يوم الخميس المقبل الموافق 27 يونيو 2024، ليتم العمل على رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، مع فتح باب التظلم على المواد الراغب الطالب في إعادة تصحيحها مرة أخرى، إضافة إلى أن الوزارة حريصة على مصلحة الطالب وحصوله على الدرجات المعنية في هذه المرحلة الدراسية خاصة مع انتقاله إلى مرحلة جديدة في مسيرته الدراسية.

الحصول على نتائج الصف التاسع

وعن الخطوات التي يمكنك اتباعها حتى تتمكن من استخراج نتائج الصف التاسع داخل دولة سوريا، شامل جميع المحافظات، بإتباع الأتي:-