آخر إصدار احصل عليه مجانا.. طريقة تحديث الواتساب الذهبي بلس الجديد 2024.. من هنا

طريقة تنزيل الواتساب الذهبي هي أبرز الأمور التي تهم الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على نسخة معدلة من الواتس الأصلي، خاصة بعدما حصلت النسخة المعدلة على شعبية كبيرة بسبب إضافة مجموعة من المزايا كل فترة على التطبيق، وهو يعتبر أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تستخدم في المراسلة.

خطوات تنزيل تطبيق الواتساب الذهبي

يمكنك القيام بعملية تحميل التطبيق من خلال اتباع بعض الخطوات التي تكون كالتالي:

الذهاب إلى المتصفح الموجود على جوالك.

البحث عن اسم التطبيق في خانة البحث مع كتابته باللغة العربية والإنجليزية.

الضغط على أول نتيجة تظهر في مربع البحث.

النقر على خيار التنزيل الموجود أسفل الصفحة.

فتح التطبيق والسماح له بالوصول إلى جهات الاتصال.

إدراج رقم هاتفك والانتظار حتى يصلك كود تحقق من أجل إتمام عملية التسجيل.

مميزات عن تطبيق الواتساب الذهبي

هناك بعض المعلومات التي ستحصل عليها عند تنزيل التطبيق، وهي كالتالي:

يعتبر من أشهر التطبيقات التي تدعم المراسلة.

تستطيع من خلاله مشاركة الفيديوهات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

إرسال أكثر من رسالة في آن واحد.

تتميز واجهة التطبيق بالبساطة.

يشمل التطبيق ميزة إرسال الرسائل وحذفها بين الطرفين.

يمكنك مشاهدة حالات الآخرين دون أن يظهر أنك قمت بمشاهدة الحالة.

تحديد الأشخاص الذين ترغب في متابعتهم أخبارك.

عيوب تطبيق WhatsApp gold

رغم المميزات المتعددة للتطبيق إلا أنه به بعض العيوب التي لا يمكن التغافل عنها من بينها أن التحديث الأخير للتطبيق تسبب في حظر عدد كبير من مستخدمي التطبيق، بالإضافة إلى ذلك فإنه من التطبيقات الغير رسمية التي لا يمكن أن تحتفظ ببياناتك الشخصية، لذلك ليس هناك أي أمان على حسابك، لذلك هذا العيب قد يكون سبب في تراجع عدد كبير من الأشخاص عن تحميله.