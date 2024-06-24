أحلى من الجاهز.. أفضل طريقة لعمل البوريك التركي بطعم خطير لا يقاوم

البوريك التركي يعتبر من الأكلات الشهية واللذيذة، والتي يفضل تناولها الكبار والصغار، وتحب العديد من السيدات تقديمها فى الأعياد والمناسبات، ويمكن تحضيره فى المنزل بمقادير مظبوطة وطعم خطير لا يقاوم، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم أفضل طريقة لتحضير البوريك التركي فى المنزل.

طريقة عمل البوريك التركى

لعمل البوريك التركي نحتاج إلى تجهيز المقادير التالية:

250 جرام لحمة مفرومة.

500 جرام جلاش.

بصلة مفرومة.

فلفل أحمر وأخضر رومى.

ملعقة كبيرة زبدة.

فصين ثوم مفرومين.ملح، فلفل أسود، كسبرة، قرفة، شطة، وذلك حسب الذوق.

للتسقية نحتاج إلى: كوب لبن، ربع كوب زبدة +ربع كوب زيت، معلقة كبيرة دقيق، بيكنج بودر، رشة ملح و فلفل أسود، 2 بيضة ويخلطوا جيدا مع بعضهم.

خطوات تحضير البوريك التركي