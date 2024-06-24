مبروك للجميع.. الاستعلام عن نتائج البيام بالجزائر 2024 عبر رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

كشفت وزارة التربية الوطنية الجزائرية، خطوات الاستعلام عن نتائج البيام بالجزائر 2024، ويكون ذلك عبر رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث ينتظر المئات من الطلاب والطالبات ظهور النتائج رسميا، وذلك بعد اعتمادها رسميا من الوزير السيد عبد الحكيم بلعابد، ولذلك نقدم لكم خلال السطور التالية، كيفية استخراج نتائج شهادة المتوسط بالاسم ورقم المقعد أيضا.

الاستعلام عن نتائج البيام بالجزائر 2024

أوضح وزير التربية الوطنية الجزائرية في وقت سابق، بأن نتائج البيام بالجزائر 2024 سيتم إصدارها بشكل رسمي مع نهاية شهر يونيو الحالي، ويكون ذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات، علما إنه يمكن الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

من ثم يتم تسجيل الدخول، وكتابة الاسم ورقم المقعد.

ثم قم باختيار الولاية التابع لها الطالب أو الطالبة.

إدخال الرقم السري، ويكون ذلك حسب استمارة تسجيل الاستدعاء

بعد ذلك يتم كتابة رقم المصادفة واسم المستخدم.

أخيرا سيتم الضغط على أيقونة استعلام لتظهر أمامك النتيجة رسميا.

نتائج بيام 2024 شهادة التعليم المتوسط في الجزائر

فيما انتهت امتحانات دورة جوان وذلك يوم 5 يونيو الحالي، فيما بدأت عملية التصحيح بشكل مباشر بعد الانتهاء من الامتحانات، وسيتم رفع النتائج إلكترونيا عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث يتم كتابة الاسم ورقم المقعد الخاص بالطالب، ليتمكن من الاستعلام عن النتائج فور اعتمادها رسميا.

كما حدد وزير التربية الوطنية في دولة الجزائر، من خلال تصريحات رسمية في وقت سابق، بأن أخر موعد لظهور النتيجة سيكون يوم 29 يونيو الحالي، للكشف رسميا عبر نتائج بيام شهادة التعليم المتوسط وستكون النتيجة متاحة عبر فضاء أولياء التلاميذ، وعبر رابط الديوان الوطني للامتحانات، وعبر موقع الوزارة الرسمي.