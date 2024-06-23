كيفية التقديم في منفعة ذوي الإحتياجات الخاصة في سلطنة عمان 2024 والشروط المطلوبة

تقدم حكومة عمان العديد من المنح والمساعدات التي تستقطب العديد من المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا والغير قادرين على العمل، ومن أبرز المنافع المقدمة “منفعة ذوي الاحتياجات الخاصة”، حتى أن هذه المنحة تقدم بشكل شهري أمام كافة الأشخاص المتقدمين، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي فرضها صندوق الحماية الاجتماعية، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

خطوات التقديم في منفعة ذوي الاحتياجات الخاصة 2024 سلطنة عمان

وعن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها بحيث تتمكن التقديم في منفعة ذوي الإحتياجات الخاصة والحصول على الدعم المادي المقدم، بإتباع الأتي:-

أن يتقدم الشخص المتقدم إلى صندوق الحماية الاجتماعية.

ثم يتم العمل على تسجيل بيانات الدخول إلى “منفعة ذوي الاحتياجات الخاصة”.

القيام بإستكمال باقي المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في المنفعة.

التأكد من صحة المعلومات التي تم إدخال وكذلك الوثائق.

النقر في النهاية على زر تأكيد.

ما هي شروط القبول في منفعة عمان لذوي الاحتياجات الخاصة؟

أما الشروط التي يجب وأن تنطبق على كافة المتقدمين للحصول على دعم منفعة ذوي الإحتياجات الخاصة داخل دولة عمان، ما يلي:-