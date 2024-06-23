“افرح راتبك زاد!”.. قيمة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 لشهر يوليو بعد الزيادة الجديدة وطريقة الاستعلام عن الرواتب

تداول الالاف من الاشخاص خلال الساعات الماضية اخبار تفيد بزيادة قيمة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 لشهر يوليو بنسبة 5%، حيث أن دائما ما تسعى الحكومة العراقية لتوفير حياة كريمة لكافة المتقاعدين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث أن تلك الفئة لم تعد قادرة على العمل بشكل يضمن لهم توفير أو سد احتياجاتهم، ولذا قامت وزارة المالية بزيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وخاصة مع اقتراب الموعد المحدد للصرف، ولمزيد من التفاصيل تابعونا.

قيمة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وبالتزامن مع اقتراب موعد الصرف يبحث الالاف من المواطنين عن قيمة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد أن قررت وزارة المالية زيادتها، حيث أوضحت وزارة المالية العراقية بأنه سيتم زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 5%، حيث جاءت قيمة الزيادة على النحو التالي:

من يتقاضى 450 ألف دينار عراقي يحصل على راتب 550 الف دينار بعد الزيادة.

بينما من يتقاضون رواتب 550 ألف دينار سوف يحصلون على 650 بعد الزيادة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024

يمكنك اتباع خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 عبر موقع وزارة المالية العراقية، لتتعرف على قيمة راتبك الجديد بعد اقرار الزيادة، فقط اتبع ما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة المالية العراقية.

قم بعمل تسجيل دخول إلى الموقع من خلال ادخال البيانات الخاصة.

قم بالضغط مباشرة على أيقونة الاستعلام عن الراتب.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة منك مثل رقم الهوية الوطنية لاتمام عملية الاستعلام.

وفي النهاية يضغط المستعلم على أيقونة تأكيد.

خلال ثواني سوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة براتب المتقاعدين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2024

من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2024 في اليوم الأول منه، وهو الموعد الثابت لصرف مستحقات ومعاشات المتقاعدين في العراق.