خصومات هائلة حتى 50%… عروض كارفور اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 على السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية

عروض كارفور اليوم الاثنين 24 يونيو 2024، تواصل سلسلة كارفور ماركت التزامها بتقديم منتجات ومستلزمات للمواطنين بأسعار منخفضة وخصومات كبيرة، مما يجعلها وجهة مفضلة للكثير من المستهلكين الذين يبحثون يوميا عن أحدث العروض المتاحة الإقبال المتزايد على عروض كارفور، يعكس الطلب الشديد من المستهلكين على الاستفادة من الفرص الشرائية المميزة التي تقدمها السلسلة.

تحرص كارفور ماركت على توفير مجموعة واسعة من المنتجات لتلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة، تشمل المواد الغذائية الأساسية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والملابس والمستلزمات اليومية الأخرى هذه الاستراتيجية الشاملة في تقديم تشكيلة متنوعة من المنتجات مع الحفاظ على جودة عالية تساهم في جذب المزيد من العملاء.

عروض كارفور اليوم الاثنين 24 يونيو 2024

يشهد الكثير من المواطنين والتجار اهتماما كبيرا بعروض كارفور على الأجهزة الكهربائية وخاصة الشاشات التلفزيونية، تم الإعلان عن أحدث عروض كارفور اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 والتي ستكون متاحة في جميع فروع كارفور عبر الجمهورية، تتضمن هذه العروض تخفيضات كبيرة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من الأجهزة الكهربائية، مما يجعل أسعارها أقل بكثير من الأسواق الخارجية والمحلات التجارية الأخرى العروض تشمل تخفيضات ملحوظة على الشاشات التلفزيونية التالية:

تلفزيون LED تورنيدو بحجم 43 بوصة بسعر 6999 جنيه بدلاً من 7999 جنيه.

تلفزيون LED سامسونج بحجم 43 بوصة بسعر 7299 جنيه بدلاً من 8799 جنيه.

تلفزيون LED شارب بحجم 43 بوصة بسعر 7999 جنيه بدلاً من 8999 جنيه.

تلفزيون LED جاك بحجم 50 بوصة بسعر 6799 جنيه بدلاً من 8499 جنيه.

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية

العروض السابقة التي تطرحها كارفور مصر تعد من أقوى العروض للمستهلكين نظراً لقيمة التخفيضات الكبيرة التي تقدمها، تشمل هذه العروض تنزيلات ملحوظة على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات المتوفرة في مجلة العروض مثل الثلاجات، والديب فريزر، والبوتاجازات، والأدوات المنزلية، هذه العروض تمنح المشترين فرصة لتوفير مبالغ كبيرة من الأموال فيما يلي بعض أبرز الأسعار لبعض الأصناف والسلع المدرجة في مجلة العروض: